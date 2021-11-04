أخبار عاجلة

ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات -
بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان -
الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان -
تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الرئيس التونسي يعتزم اختصار التدابير الاستثنائية

Print
الرئيس التونسي يعتزم اختصار التدابير الاستثنائية الرئيس التونسي يعتزم اختصار التدابير الاستثنائية
نقلت صفحة الرئاسة التونسية على «فيسبوك»، عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إن «التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها، وسيتم النظر في مجلس وزاري قادم في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه، والذي سينتظم بطريقة مستجدة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج».

ولفت إلى أن «هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث»، مؤكدا على «التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة ومع سائر المؤسسات الأخرى».

وأشار أيضا، إلى أن «تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها، مختلفة عن المراحل السابقة، وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية».

كما جدد حرصه على «ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور»، مشيرا إلى أن «التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب».


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
«هيومان رايتس»: حصار الحكومة الإثيوبية على تيجراي يزيد معاناة ضحايا الاغتصاب

«هيومان رايتس»: حصار الحكومة الإثيوبية على تيجراي يزيد معاناة ضحايا الاغتصاب

«الحكومة تبدد مخاوف المستثمرين من الضرائب».. كيف يرى الخبراء محفزات سوق المال والبورصة؟

«الحكومة تبدد مخاوف المستثمرين من الضرائب».. كيف يرى الخبراء محفزات سوق المال والبورصة؟

متحدث الحكومة: تسهيلات جديدة للاستثمار بعد حوار مفتوح مع شركات البورصة

متحدث الحكومة: تسهيلات جديدة للاستثمار بعد حوار مفتوح مع شركات البورصة

الحكومة: حظر دخول الطلاب غير الملقحين إلى الجامعات بدءًا من الثلاثاء

الحكومة: حظر دخول الطلاب غير الملقحين إلى الجامعات بدءًا من الثلاثاء