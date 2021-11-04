شاهد.. الركن الشعبي بمهرجان "أفلاجنا غير" يعود بالزوار لزمن الطيبين

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من خلال مشاهدة مجسمات تراثية تحاكي الماضي

جذب الركن الشعبي بمهرجان "أفلاجنا غير" العديد من الزوار لمشاهدات مجسمات تراثية تحاكي زمن الطيبين في الماضي.

ويشهد مهرجان "أفلاجنا غير" والتي تنظم فعالياته بإشراف من بلدية الأفلاج ومشاركة جهات عدة، إقبالاً كبيراً من الزوار للتنقل بين جنباته المتنوعة التي تضم "أركاناً" للأسر المنتجة، ونثر المبدعات من الفتيات مواهبهن من رسم وإتقان لعدد من الحرف المهنية المتنوعة، ومسرح الطفل نال استحسان الحضور.

من جهته، أوضح المشرف على المهرجان، غازي المسعري لـ "سبق"، أن المعرض احتوى على مجسمات تحاكي الطراز المعماري القديم وآلات الري والزراعة قديماً، بالإضافة إلى تواجد بعض الأسر المنتجة ومسرح للطفل تنوعت فعالياته الجاذبة.

وقال إن تلك المشاركات حقيقية لإبراز الموهوبين والموهوبات في المنطقة وإظهار أعمالهم الفنية، ضمن أهداف المهرجان الرامية إلى إيصال الصورة التراثية والنقلة الحضارية لمحافظات المملكة كافة، ومحافظة الأفلاج على وجه الخصوص.