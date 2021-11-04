أخبار عاجلة

ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات -
بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان -
الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان -
تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. الركن الشعبي بمهرجان "أفلاجنا غير" يعود بالزوار لزمن الطيبين

Print
من خلال مشاهدة مجسمات تراثية تحاكي الماضي

شاهد.. الركن الشعبي بمهرجان

جذب الركن الشعبي بمهرجان "أفلاجنا غير" العديد من الزوار لمشاهدات مجسمات تراثية تحاكي زمن الطيبين في الماضي.

ويشهد مهرجان "أفلاجنا غير" والتي تنظم فعالياته بإشراف من بلدية الأفلاج ومشاركة جهات عدة، إقبالاً كبيراً من الزوار للتنقل بين جنباته المتنوعة التي تضم "أركاناً" للأسر المنتجة، ونثر المبدعات من الفتيات مواهبهن من رسم وإتقان لعدد من الحرف المهنية المتنوعة، ومسرح الطفل نال استحسان الحضور.

من جهته، أوضح المشرف على المهرجان، غازي المسعري لـ "سبق"، أن المعرض احتوى على مجسمات تحاكي الطراز المعماري القديم وآلات الري والزراعة قديماً، بالإضافة إلى تواجد بعض الأسر المنتجة ومسرح للطفل تنوعت فعالياته الجاذبة.

وقال إن تلك المشاركات حقيقية لإبراز الموهوبين والموهوبات في المنطقة وإظهار أعمالهم الفنية، ضمن أهداف المهرجان الرامية إلى إيصال الصورة التراثية والنقلة الحضارية لمحافظات المملكة كافة، ومحافظة الأفلاج على وجه الخصوص.

شاهد.. الركن الشعبي بمهرجان

شاهد.. الركن الشعبي بمهرجان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال

"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال

جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة

جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة

لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز!

لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز!

شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم

شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم