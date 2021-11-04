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أبرزهم مدحت شلبي .. تعرف على معلقي لقاء القمة والقنوات الناقلة

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أبرزهم مدحت شلبي .. تعرف على معلقي لقاء القمة والقنوات الناقلة أبرزهم مدحت شلبي .. تعرف على معلقي لقاء القمة والقنوات الناقلة

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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح المارد الأحمر في تقديم بداية رائعة بتحقيق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فيما تجاوز الفارس الأبيض منافسه إنبي بهدفين دون رد، خلال أحداث الجولة الثانية من الدوري.

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ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك هو غدًاالجمعة الموافق 5-11 عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة القمة الأهلي ضد

وسيتم نقل مباراة القمة المصرية عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت التي توفر فقرات تحليلية متنوعة وأكثر من قناة صوتية للتعليق وستكون مصحوبة بمعلقين، مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على الصوتية الثانية.

كما يوفر المصري اليوم لزواره والباحثين عن موعد مباراة الأهلي والزمالك خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لآخر الأخبار من داخل الملعب.

المصرى اليوم

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