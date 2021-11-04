محافظ كفر الشيخ يكرم بيج رامي في العيد القومي للمحافظة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، الخميس، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ65 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في الرابع من نوفمبر عام 1956م، بمدينة برج البرلس.

في بداية كلمته قال محافظ كفرالشيخ: «يسعدني أن نكون معاً اليوم للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذي يوافق ذكرى معركة البرلس الخالدة، التي انتصرت فيها البحرية المصرية على الاسطولين الفرنسي، والبريطاني عام 1956، واستشهد فيها عدداً من خيرة رجال قواتنا المسلحة الباسلة، وأهالي مدينة البرلس الأبطال، ففي صباح يوم الرابع من نوفمبر عام 1956م، م كانت معركة البرلس الخالدة في مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بحيرة البرلس عندما هاجمت بوارج فرنسية، ومدمرة بريطانية، مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية، وضربت فيها البحرية المصرية أروع الأمثلة في البطولة، والفداء بالتصدي، ومواجهة هذا العدوان الغاشم، مقدماً تحية إعزاز، وتقدير لشهداء هذه المعركة الخالدة، ولجميع شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بدمائهم، وأرواحهم في سبيل وطنهم فاستحقوا أن يكونوا عند ربهم أحياء يرزقون»، موجهاً خالص التهنئة لشعب محافظة كفرالشيخ ولجميع قياداته السياسية، والشعبية، والتنفيذية بهذه المناسبة الكريمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أننا «جميعاً حكومة وشعباً مشاركون في تحمل المسئولية ونعمل معاً من أجل تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة فالمشاركة الشعبية هي أساس النهوض بالمجتمعات، وتنمية المجتمعات مسئوليه جماعيه، يشارك فيها كل فرد أياً كان موقعه في المجتمع، ولا تستطيع الحكومات وحدها تحقيق التنمية الشاملة دون مشاركة الجهود الشعبية، التي هي أساس التنمية المستدامة».

وقدم اللواء جمال نور الدين الدرع المقدم من المحافظة للسيد اللواء الفريق اركان حرب، قائد القوات البحرية ويتسلمه عنه اللواء ايمن الدالى، والدرع المقدم من المحافظة للواء اركان حرب قائد المنطقة الشمالية العسكرية ويتسلمه عنه السيد العقيد احمد محمد عبدالله، والدرع المقدم من المحافظة لابن قرية السباعية بالبرلس ابن محافظة كفرالشيخ الكابتن ممدوح السباعي الشهير بـ بيج رامي.

بيج رامي - صورة أرشيفية

محافظ كفر الشيخ