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«هاشتاج» شعار قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي يتصدر «تويتر»

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«هاشتاج» شعار قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي يتصدر «تويتر» «هاشتاج» شعار قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي يتصدر «تويتر»

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تصدر شعار قائمة محمود الخطيب الانتخابية موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد دقائق من إعلان قائمة الخطيب عن شعارها في انتخابات النادي الأهلي والمقرر إقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري من خلال هاشتاج «فريقنا واحد ..هدفنا واحد».

وشهد الهاشتاج مشاركة الآلاف من أعضاء وجماهير النادي الأهلي على موقع التدوينات القصيرة والذين أكدوا دعمهم لقائمة الكابتن الخطيب كاملة في الانتخابات المقبلة.

وأشاد المشاركون في الهاشتاج بالمجموعة المتميزة والتي تضم أصحاب الخبرات والشباب القادرين على تحقيق طموحات الأهلى وجماهيره خلال السنوات الأربع القادمة .

وجاءت تغريدات العديد من المشاركين لتؤكد مساندتها لخالد مرتجي المرشح على منصب أمين الصندوق لما يمتلكه من خبرات ادارية واقتصادية تجعله الأصلح لأمانة الصندوق في ضوء متطلبات المرحلة المقبلة .

ونال طارق قنديل ومحمد سراج ومحمد الدماطي ومهند مجدي الإشادة من خلال العديد من التغريدات بعد أدائهم المتميز في المجلس المنتهي ولايته وقيامهم بإنجاز العديد من الملفات بالعلامة الكاملة.

تواجد حسام غالي قائد الأهلي ومنتخب السابق في قائمة الخطيب دفع الآلاف من المشاركين في الهاشتاج معلنين دعمهم لغالي ومعه الدكتور محمد شوقي، ومحمد الغزاوي.

الشباب تحت السن كان لهم نصيب كبير من الدعم خصوصا محمد الجارحي ومي عاطف بطلة مصر وأفريقيا في السباحة ودورها المنتظر في تفعيل مشروع البطل الأولمبي، خاصًة أنها العنصر النسائي الوحيد في القائمة.

المصرى اليوم

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