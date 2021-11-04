مصطفى محمد احتياطيًا في لقاء جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

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أعلن فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي التشكيل الأساسي للفريق ضد نظيره لوموكوتيف موسكو في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة إلا ربعًا مساء اليوم الخميس، على ملعب «تورك تيليكوم آرينا»، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

ويتصدر جالاتا سراي ترتيب فرق المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي مارسيليا ثالثًا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل لوكوموتيف موسكو ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

كان جالاتا سراي تفوق على مضيفه لوكوموتيف موسكو، في الجولة الماضية، بالفوز عليه «1-0»، افتتح دور المجموعات بالفوز على لاتسيو بهدف دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا أمام مارسيليا.

ويسعى جالاتا سراي لحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الخامسة والاقتراب من التأهل للدور التالي.

يذكر أن اللاعب المصري مصطفى محمد سجل هذا الموسم ثلاثة أهداف، بعد المشاركة في 10 مباريات مع جالاتا سراي في الدوري التركي.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة مع فريق جالاتا سراى التركى حتى نهاية الموسم الجارى، وله أحقية شراء مهاجم الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار.