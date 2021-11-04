الانتهاء من تصوير المسلسل السوري «الباب العتيق» أبريل القادم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم على قدم وساق الانتهاء من تصوير المسلسل السوري الباب العتيق من إخراج سعد عرفه، وإنتاج شركة مملكة الدراما.

وقال أوس المسالمة مدير إنتاج شركة مملكة الدراما، إن تم الانتهاء من تصوير 60% من أحداث مسلسل الباب العتيق وهو من الأعمال التي تنتمي للدراما الاجتماعية، حيث تدور الأحداث في حارة شامية قديمة، وتتصاعد الأحداث التي تظهر العلاقات الطبقية، وأسلوب الحياة بين الغني والفقير في المجتمعات الشاي.

وأضاف أن المسلسل من بطولة عدد من الوجه الجديدة، والتي تم تصوير جزء كبير من المشاهد في لبنان والأردن، بسبب تشابهة العادات والتقاليد الشامية، موضحًا أن المسلسل تم تصويره بالنظام الأروبي، حيث تم الاستعاني بعدد من المتخصصين بالمؤثرات الصوتية والبصرية والذين دراسوا بالخارج.

وأوضح المسالمة، أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على القنوات التي ستقوم بعرض الأعمال الفنية، لكنها ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور. يشار إلى أن شركة مملكة الدراما انشأت عام 2016 وشاركت بتوزيع عدد من المسلسلات الألمانية، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية.