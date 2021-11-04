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«حتى لو أنا شخصية مشهورة».. مايان السيد تتصدر محركات البحث بـ«متنمر إبطها» (القصة كاملة)

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«حتى لو أنا شخصية مشهورة».. مايان السيد تتصدر محركات البحث بـ«متنمر إبطها» (القصة كاملة) «حتى لو أنا شخصية مشهورة».. مايان السيد تتصدر محركات البحث بـ«متنمر إبطها» (القصة كاملة)

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تصدر اسم الفنانة الشابة مايان السيد، الخميس، محرك البحث جوجل بعدما وجهت الفنانة الشابة مايان السيد رسالة جديدة لجمهورها ومتابعيها، بعد تعرضها للتنمر بسبب اعتمادها على إبراز وضعية معينة في معظم الصور التي تشاركها جمهورها إذ يظهر إبطها بسبب رفع يدها لأعلى مؤكدة أنها فقدت الأمل في تغيير أفكار المجتمع، ما عرضها لانتقادات كبيرة

بدأت ازمة التنمر على الفنانة مايان السيد بعدما أثارت الجدل بين الفتيات بعد انتشار صورتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حيث تساءل عدد كبير من المتابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الروتين الذي تستخدمه، ليظهر بهذا الشكل، إذ تعرضت لبعض التعليقات المسيئة بعدما ظهرت في أكثر من صورة تحاول إظهار إبطها.

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ونشرت «مايان» عبر خاصية الاستوري منذ قليل الخميس، بموقع «إنستجرام»قائلا:«أول مرة أحس بكمية التنمر والتريقة والاهانة دي في حياتي وبجد الموضوع يضايق»

موضحة:«المتنمر ده بيفكر نفسه بيهزر وبيضحك ولكن هو بالعكس بيجرح مشاعر شخص وبتضايقة، حتي لو أنا شخصية مشهورة، مش معنى كدا انك من حقك تتريق عليا وتضايقني، مش معنى كدا خالص، ومش مفروض اسكت على ده نهائي»

واختتمت :«مش هتكلم في الموضوع ده تاني، ولا هيأثر عليا، ومش هخلي المتنمرين يقصروا عليا، ومش هتكلم في الموضوع ده تاني والبنسة لي خلص»

وكانت «مايان» كتبت منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «ازاي هنغير مجتمع بقي كل شغلته التنمر والتحكم والاستهزاء وإضفاء الطابع الجنسي للمرأة: انا فقدت الامل».

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وقالت مايان السيد عبر «تويتر»: «انا حرة، أرفع ذراعي انزل دراعي، أنا حرة. مليش دعوة بعقدكم، ومليش دعوة بتريقتكم، ومليش دعوة بتفكيركم الجنسي بباطي ربنا يشفي. كان لازم أرد».

يذكر أن مايان السيد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسلات «لعبة نيوتن» و«حرب أهلية» و«هجمة مرتدة».

المصرى اليوم

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