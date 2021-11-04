نانسي عجرم تشعل افتتاح فعاليات مؤتمر القمة «كلاي ماكس» الثامن (صور)

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أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مساء اليوم الخميس حفل إفتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» وذلك داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور آلاف من مختلف الجنسيات العربية.

حضرت نانسي بصحبة جيجي لامارا وكان في استقبالها د. إسلام وصفي ومنظم الحفل ياسر الحريري وصعدت على خشبة المسرح مرددة اغنية «أنا جاية معاك» وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب. وحرصت نانسي على تحية الجمهور قائلة: «انا اشتاقتلكم مع إني مش من زمان كنت عندكم لكني ديما باشتاقلكم.. وانا كنت النهاردة الصبح لما وصلت كتبت تويته بقول فيها صباح الدنيا الحلوة من ام الدنيا مصر.. ودلوقتي مساء الدنيا الحلوة من ام الدنيا مصر ووجهت الشكر للقائمين على كلاي ماكس والتنظيم الرائع لياسر الحريري» .

وظهرت نانسي مرتدية فستانا ذهبيا وأستكملت وصلتها الرومانسية الطربية بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها «مين ده اللي نسيك،»، «سلامات».. بالإضافة إلى «آه ونص»، «إنت إيه» و«يا بنات» و«إنت مصري»، وغيرها مما طالب بها معجبوها، وسط أجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتى نهاية الحفل.

يقام المؤتمر على مدي ٣ أيام باستاد القاهرة ويشارك به الآلاف من الشباب من مصر ومختلف الدول العربية كاضخم مؤتمر تدريبي في الشرق الأوسط وتقيمه منظمة «كايزن» التابعة ل«جينيس» الأمريكية لمستحضرات التجميل والذي يساهم في تدريب الآلاف من الشباب المصري والعربي في اساليب التسوق عبر الإنترنت والسوشيال ميديا وبالتالي فتح مجالات وفرص عمل لهم للحد من البطالة.

ومن المقرر أن يحيي المطرب محمد حماقي فعاليات حفل ختام مؤتمر «كلاي ماكس» أو «القمة» يوم ٦ نوفمبر بحضور عدد من المشاهير في مجال الفن والرياضة والإعلام والذين يتوافدون على مدى الثلاثة أيام التي تقام خلالها فعاليات المؤتمر.. بالإضافة إلى الإعداد لمفاجأة خاصة لحماقي احتفالا بألبومه الجديد «يا فاتني» .

يعد مؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدربب على البيع المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما يعد حالة خاصة من الترويج للسياحة العربية بمصر بطريق غير مباشر والتي يجب دعمها في المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر في مختلف المجالات .

وشارك في إحياء حفل إفتتاح فعاليات الدورة الثامنه لمؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس المطرب محمد نور و» ال dj العالمي ياسر الحريري والذي يقوم بتنظيم الفقرات الفنية بمواصفات عالمية من مسرح ضخم لتامر فوزي ولوليد الحريري الذي قدم أيضا fire show مبهر بالاضافة إلى مقدمة للمؤتمر بطريقة ال 3D مابينج بروجيكتور خطفت انظار الجميع.