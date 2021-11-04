«فلاح» يهشم رأس زوجته لـ«عدم سماعها كلامه» بالفيوم

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هشم زوج رأس زوجته بالعصا مما أدى إلى وفاتها في الحال لعدم طاعتها لكلامه واستمرار الخلافات العائلية بينهما.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى قرية أبوالمير التابعة لمركز إطسا بالفيوم لنقل جثة الزوجة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز إطسا يفيد بمقتل نادية. خ. ع 50 سنة داخل منزلها بقرية بحر أبوالمير.

وتبين من التحريات التي أجراها ضباط البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الجريمة زوج الضحية ويدعى محمد. م. ع 50 سنة «فلاح» بسبب خلافات عائلية نشبت فيما بينهما قام على إثرها الجانى بإحضار «عصا ونزل فوق رأس زوجته بها ولم يتركها إلا جثة هامدة بعد تحطيط جمجمتها، وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وتحرر عنها المحضر رقم 7042 جنح واموت النيابة العامة بالتحفظ على الزوج وتشريح جثة الزوجة وبيان ما ببها من إصابات وتحريات المباحث حول الواقعة.