«السياحة» تحذر المنشآت الفندقية بالغردقة من التهاون في جودة الخدمات والإجراءات الصحية

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حذّر عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، من التهاون من إلتزام الفنادق والمنتجعات السياحية بالاجراءات الإحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصري.

وأكد «العاصي» خلال اجتماعه مع مديرى الفنادق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية بتطبيق الاجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية وحرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري وشارك في الاجتماع لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، وخالد فتحي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.

وشدد العاصي على ان الوزارة لن تتهاون في حق أي نزيل أياً كانت جنسيته كما أنها لن تتهاون مع أية منشأة فندقية تخالف الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ولم تلتزم بجودة الخدمات المقدمة بها. وأضاف أنه في حال وجود أي تجاوز أو إهمال لهذه الضوابط والاشتراطات سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

كما أوضح أن الوزارة قامت بايفاد مجموعة من لجان التفتيش من الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية للمرور والتفتيش على كافة المطابخ بالمنشآت الفندقية بمدينة الغردقة للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدًا أنه في حال رصد أي تقصير باي فندق سيجري اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفندق ومديره، وذلك منعا لحدوث أي مشكلات خلال الفترة المقبلة.

وعقب الاجتماع حرص مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على القيام بجولة تفقد خلالها عددًا من المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.