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صافرة عادل و«فار» الغندور.. تعرف على حكام القمة 123

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صافرة عادل و«فار» الغندور.. تعرف على حكام القمة 123 صافرة عادل و«فار» الغندور.. تعرف على حكام القمة 123

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن طاقم حكام مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

واختارت اللجنة الحكم محمد عادل لإدارة المباراة، ويعاونه أحمد حسام طه ويوسف البساطي، والحكم الرابع أمين عمر.

كما اختير أحمد الغندور كحكم ، ويساعده عبدالعزيز السيد، بينما اختير سامي هلهل كمساعد احتياطي.

الأهلي والزمالك يملكان نفس رصيد النقاط 6 نقاط من فوزين في الجولتين السابقتين للدوري، الأهلي هزم الإسماعيلي والبنك الأهلي، بينما انتصر على إنبي وطلائع الجيش.

المصرى اليوم

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