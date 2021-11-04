صافرة عادل و«فار» الغندور.. تعرف على حكام القمة 123

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن طاقم حكام مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

واختارت اللجنة الحكم محمد عادل لإدارة المباراة، ويعاونه أحمد حسام طه ويوسف البساطي، والحكم الرابع أمين عمر.

كما اختير أحمد الغندور كحكم فيديو، ويساعده عبدالعزيز السيد، بينما اختير سامي هلهل كمساعد احتياطي.

الأهلي والزمالك يملكان نفس رصيد النقاط 6 نقاط من فوزين في الجولتين السابقتين للدوري، الأهلي هزم الإسماعيلي والبنك الأهلي، بينما انتصر الزمالك على إنبي وطلائع الجيش.