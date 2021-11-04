مركز تحديث الصناعة يحتفل بطلاب جامعة أكتوبر للعلوم المشاركين في تطوير مفاهيم التصميم

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في إطار التعاون المثمر بين مركز تحديث الصناعة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لتحديث وتطوير مفاهيم التصميم، والتي تعتبر محور أساسي للعديد من الصناعات، تم عقد حفل توزيع جوائز مشاريع التصميم ومسابقة باك ديزاينر في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بحضور كل من المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبدالكريم ورئيس الجامعة الدكتور خيري عبدالحميد، وعميد كلية الفنون والتصميم الدكتور طارق صالح، ورئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف المهندس أحمد جابر.

وبحسب بيان، الخميس، رحب رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب الدكتور خيري عبدالحميد بالتعاون بين الجامعة ومركز تحديث الصناعة ومساعدة الطلاب في مواكب الواقع العملي بعد الدراسة وإتاحة فرصة العمل المناسبة لهم، معربا عن أمله في التعاون بين الجانبين في مختلف التخصصات لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية قال المهندس محمد عبدالكريم إن «فوز طلبة وطالبات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بالجوائز الأولى في مسابقة باك ديزاينر بنسختيها الماضيتين، والاجتماعات التي تمت بين الطلبة والأساتذة وممثلي الشركات كانت تجربة ثرية لجميع الأطراف».

وأوضح عبدالكريم أن مخرجات الطلبة لم تكن تقل في كفاءتها ودقتها عن مخرجات شركات التصميم المحترفة في هذا المجال، كما أن وسائل العرض ومهارات الطلبة في المناقشة أسهمت في اقتناع تلك الشركات بقيمة ما أنتجه أبناء هذه الجامعة، وهما ميزتان تنفرد بها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب عن باقي الجامعات.

وقال المهندس محمد عبدالكريم خلال الاحتفالية «بدأنا في المركز خطوات تعميم هذه الفاعلية على كافة القطاعات الصناعية التي يقوم المركز بخدمتها، وأتمنى بحلول شهر مايو القادم أن أشاهد المزيد من ابداعات ابنائي وبناتي طلبة كلية الفنون والتصميم سواء في الهوية الدعائية أو تطوير التغليف أو تصميم المواقع الإلكترونية».

فيما أعرب رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف المهندس أحمد جابر عن تطلعه لزيادة التعاون مع مركز تحديث الصناعة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة وغرفة صناعة الطبعة والتغليف خلال الفترة المقبلة بما يساهم في دعم هذا القطاع الصناعي.

وساهم المشروع على مدار عامين في مساعدة الطلاب بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة على التوصل إلى 300 تصميم في مجال تغليف المنتجات وتصميم العلامات التجارية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المواد الغذائية.