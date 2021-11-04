طلائع الجيش يتعادل مع المقاولون العرب في لقاء مثير

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خطف طلائع الجيش تعادلًا قاتلًا أمام المقاولون العرب في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1 في إطار منافسات الجولة الثالثة لفاعليات الدوري المصري الممتاز.

تقدم رفاق المدرب محمد سمير في الدقيقة 35 من عمر اللقاء بعد محاولات متبادلة من الفريقين، وحصل لاعب ذئاب الجبل حسن الشامي على بطاقة حمراء في الدقيقة 70.

وظلت المباراة ملعقة وسط تغييرات هجومية من عبدالحميد بسيوني لتسجيل هدف التعادل، وهو ما تم في الدقيقة 90+1 عن طريق اللاعب على الفيل من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد نقطة.