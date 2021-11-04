أخبار عاجلة

ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات -
بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان -
الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان -
تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشفى جامعة أسوان يجري عملية قلب مفتوح واستبدال صمام أورطي

Print
مستشفى جامعة أسوان يجري عملية قلب مفتوح واستبدال صمام أورطي مستشفى جامعة أسوان يجري عملية قلب مفتوح واستبدال صمام أورطي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن قسم جراحة القلب والصدر أجري اليوم عملية قلب مفتوح واستبدال صمام اورطي لمريض يبلغ من العمر 35 عامًا بالمستشفى الجامعي، تحت رعاية الدكتور ايمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

وأضاف الدكتور محمد زكي، عميد كلية الطب، أن المريض كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الاورطي وكذلك ارتجاع شديد بالصمام الأورطي وتكلسات شديدة بالصمام مما يزيد من صعوبة وخطورة العملية التي تمت بنجاح.

وأشار الدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن المستشفى الجامعي بأسوان يجري مثل هذه العمليات الدقيقية من جراحة القلب المفتوح والتي قام بها فريق طبي متخصص كما تم إزالة التكلسات من الصمام وتم استبدال الصمام الأورطي بأخر صناعي وتم نقل المريض إلى رعاية القلب المفتوح وتم فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي بعد العملية بساعات قليلة وتم رفع الانابيب الصدرية وحالته العامة جيدة جدا ويتلقى العناية الصحية بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى أسوان الجامعي.

وأوضح الدكتور عصام أبوالمجد الشريف مدير مستشفي الجراحة، أنه ضم الفريق الطبي والجراحي كلا من الدكتور احمد أنور عريبي مدرس واستشارى جراحة القلب والصدر والدكتور مصطفى السيد خليل مدرس مساعد جراحة القلب والصدر والطبيب عبدالله البخاري طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب صعوبة منهج «رابعة ابتدائي» .. طلب إحاطة لإستدعاء وزير التعليم لـ«النواب»

بسبب صعوبة منهج «رابعة ابتدائي» .. طلب إحاطة لإستدعاء وزير التعليم لـ«النواب»

أحمد وفيق : توقعت نجاح «أم العيال» بمجرد قراءته (فيديو)

أحمد وفيق : توقعت نجاح «أم العيال» بمجرد قراءته (فيديو)

هشام جمال يكشف «الكيمياء الفنية» مع دنيا سمير غانم

هشام جمال يكشف «الكيمياء الفنية» مع دنيا سمير غانم

«الداخلية»: ضبط 9 مصانع عشوائية لإعادة تدوير المخلفات ومصنعات لحوم دون ترخيص في الجيزة

«الداخلية»: ضبط 9 مصانع عشوائية لإعادة تدوير المخلفات ومصنعات لحوم دون ترخيص في الجيزة