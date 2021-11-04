مستشفى جامعة أسوان يجري عملية قلب مفتوح واستبدال صمام أورطي

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قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن قسم جراحة القلب والصدر أجري اليوم عملية قلب مفتوح واستبدال صمام اورطي لمريض يبلغ من العمر 35 عامًا بالمستشفى الجامعي، تحت رعاية الدكتور ايمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

وأضاف الدكتور محمد زكي، عميد كلية الطب، أن المريض كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الاورطي وكذلك ارتجاع شديد بالصمام الأورطي وتكلسات شديدة بالصمام مما يزيد من صعوبة وخطورة العملية التي تمت بنجاح.

وأشار الدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن المستشفى الجامعي بأسوان يجري مثل هذه العمليات الدقيقية من جراحة القلب المفتوح والتي قام بها فريق طبي متخصص كما تم إزالة التكلسات من الصمام وتم استبدال الصمام الأورطي بأخر صناعي وتم نقل المريض إلى رعاية القلب المفتوح وتم فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي بعد العملية بساعات قليلة وتم رفع الانابيب الصدرية وحالته العامة جيدة جدا ويتلقى العناية الصحية بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى أسوان الجامعي.

وأوضح الدكتور عصام أبوالمجد الشريف مدير مستشفي الجراحة، أنه ضم الفريق الطبي والجراحي كلا من الدكتور احمد أنور عريبي مدرس واستشارى جراحة القلب والصدر والدكتور مصطفى السيد خليل مدرس مساعد جراحة القلب والصدر والطبيب عبدالله البخاري طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.