بالتزامن مع التوصل لخطوط عريضة.. حوتيريش يجري اتصالاً هاتفيا بالبرهان

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أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أتصالاً هاتفياً بقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان تباحثا فيها تطورات الأوضاع في السودان

واكد جوتيريش على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان، وفق ما ذكرت قناة الغد.

فيما أكد البرهان خلال اتصاله لجوتيريش أن هدفه «الوصول إلى حكومة مدنية منتخبة في السودان» بحسب ما أوردت قناة العربية.

أتى ذلك التزامن مع تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس لوكالة رويترز ذكر فيها التوصل لخطوط عريضة بشأن التوصل لاتفاق بشأن تقاسم السلطة.

وذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه.

وصرح مبعوث السودان بالأمم المتحدة لوكالة «رويترز»: «إن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل عودة رئيس الوزراء حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وحكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ»

لكن المبعوث شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال «أيام لا أسابيع» قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة في موقع بلومبرج الأمريكي عن قرب توصل الجيش السوداني والسياسيين لاتفاق جديد لتقاسم السلطة، الأمر الذي وصفته الصحيفة بمحاولة لتعديل الأوضاع في السودان.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المفاوضات بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وعدد من القوى السياسية ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك استمرت الثلاثاء في العاصمة الخرطوم. على الرغم من حدوث تقدم، يُقال إن الاختلافات الرئيسية لا تزال قائمة، والنتيجة غير مضمونة.

وقال عماد عدوي، رئيس الأركان السابق للجيش السوداني، بعد إطلاعه على المحادثات من قبل كبار قادة الجيش: «أعتقد أنهم سيتوصلون إلى نتيجة في القريب العاجل»، وأضاف لـ «بلومبرج» «هناك العديد من الوسطاء، بما في ذلك الجهات الفاعلة السودانية وجنوب السودان والدول الأفريقية والأمم المتحدة».

ووفق بلومبرج نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها فإن «أحد الاقتراحات قيد المناقشة منح حمدوك صلاحيات أكبر ولكن مع حكومة جديدة أكثر قبولًا للجيش».

أدت الإطاحة بالحكومة التي يقودها المدنيون في 25 أكتوبر إلى إخراج العملية السياسية التي كانت نقطة مضيئة نادرة في منطقة القرن الأفريقي التي مزقتها الديكتاتورية والصراع، وفق ما وصفت بلومبرج.

وأدانت الولايات المتحدة إجراءات البرهان وقامت واشنطن والبنك الدولي بقطع المساعدات للضغط على الجيش للإفراج عن حمدوك وزملائه المحتجزين.