قطع المياه عن قرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج لمدة 6 ساعات مساء الجمعة

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن قطع المياه بقرية شطورة بمركز طهطا وذلك في الحادية عشرة وخمسة وأربعين مساءً، مساء يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 6 من ذات الشهر، ولمدة 6 ساعات للقيام بأعمال تركيب محابس على خط سحب المياه العكرة بمحطة مياه شطورة السطحية.

وبحسب بيان، شدد رئيس مياه سوهاج على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لاعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم المائية خلال فترة الانقطاع، وأنه يمكن استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125.