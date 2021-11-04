أخبار عاجلة

ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات -
بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان -
الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان -
تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالد جلال: أهدرنا فوزًا كبيرًا على الإسماعيلي..وهلال يستحق الانضمام للمنتخب

Print
خالد جلال: أهدرنا فوزًا كبيرًا على الإسماعيلي..وهلال يستحق الانضمام للمنتخب خالد جلال: أهدرنا فوزًا كبيرًا على الإسماعيلي..وهلال يستحق الانضمام للمنتخب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق البنك الأهلي الفوز على الاسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد جلال، في تصريحات تليفزيونية :«قدمنا اداءً جيدًا خلال المباراة، استحواذنا على الكرة في الشوط الأول وأهدرنا أكثر من هدف محقق»، مضيفًا :«حذرت اللاعبين بين شوطي المباراة من إهدار الفرص التي من الممكن أن تكلفنا خسارة المباراة».

وتابع :«الاسماعيلي سيطر على المباراة في الشوط الثاني، لذلك دفعت ببعض اللاعبين الذين لديهم سرعات على رأسهم موسى دياورا، الذي ظهر بمستوى مميز ونجح في صناعة هدف الفوز لمحمد هلال»، مضيفًا :«كان من الممكن أن نحقق فوزًا كبيرًا على الاسماعيلي لو نجحنا في استغلال الفرص التي اتيحت لنا».

وأضاف :«اتمنى أن يكون هناك نظرة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، للاعبي البنك الأهلي، فهناك لاعبون يستحقون الانضمام للمنتخب على رأسهم محمد هلال».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب صعوبة منهج «رابعة ابتدائي» .. طلب إحاطة لإستدعاء وزير التعليم لـ«النواب»

بسبب صعوبة منهج «رابعة ابتدائي» .. طلب إحاطة لإستدعاء وزير التعليم لـ«النواب»

أحمد وفيق : توقعت نجاح «أم العيال» بمجرد قراءته (فيديو)

أحمد وفيق : توقعت نجاح «أم العيال» بمجرد قراءته (فيديو)

هشام جمال يكشف «الكيمياء الفنية» مع دنيا سمير غانم

هشام جمال يكشف «الكيمياء الفنية» مع دنيا سمير غانم

«الداخلية»: ضبط 9 مصانع عشوائية لإعادة تدوير المخلفات ومصنعات لحوم دون ترخيص في الجيزة

«الداخلية»: ضبط 9 مصانع عشوائية لإعادة تدوير المخلفات ومصنعات لحوم دون ترخيص في الجيزة