خالد جلال: أهدرنا فوزًا كبيرًا على الإسماعيلي..وهلال يستحق الانضمام للمنتخب

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أعرب خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق البنك الأهلي الفوز على الاسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد جلال، في تصريحات تليفزيونية :«قدمنا اداءً جيدًا خلال المباراة، استحواذنا على الكرة في الشوط الأول وأهدرنا أكثر من هدف محقق»، مضيفًا :«حذرت اللاعبين بين شوطي المباراة من إهدار الفرص التي من الممكن أن تكلفنا خسارة المباراة».

وتابع :«الاسماعيلي سيطر على المباراة في الشوط الثاني، لذلك دفعت ببعض اللاعبين الذين لديهم سرعات على رأسهم موسى دياورا، الذي ظهر بمستوى مميز ونجح في صناعة هدف الفوز لمحمد هلال»، مضيفًا :«كان من الممكن أن نحقق فوزًا كبيرًا على الاسماعيلي لو نجحنا في استغلال الفرص التي اتيحت لنا».

وأضاف :«اتمنى أن يكون هناك نظرة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، للاعبي البنك الأهلي، فهناك لاعبون يستحقون الانضمام للمنتخب على رأسهم محمد هلال».