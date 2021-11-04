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الفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات .. من بوابة أبها

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الفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات .. من بوابة أبها

نجح الفيصلي في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه بتغلبه على مضيفه أبها بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن في حين بقي رصيد أبها عند النقطة الـ10 في المركز الثالث عشر.

تقدم الفيصلي بوساطة الهولندي هشام فايق عند الدقيقة 20 بتصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء عجز الحارس عبدالعالي المحمدي عن التصدي لها لتعانق الشباك معلنة عن هدف المباراة الوحيد.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص المتاحة السانحة للتسجيل لتبقى النتيجة على حالها بفوز الفيصلي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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