أخبار عاجلة

ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات -
بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان -
الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان -
تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2022 - 1443 فلكيًا في والدول العربية

Print
تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2022 - 1443 فلكيًا في مصر والدول العربية تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2022 - 1443 فلكيًا في والدول العربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة أجرتها شركة طقس العرب المتخصصة ونشرتها على موقعها أن رؤية هلال شهر رمضان 2022- 1443 ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022م، حيثُ تشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث فجر يوم الجمعة 1 إبريل 2022 الساعة 03:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيمكث القمر في سماء مكة المكرمة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة، وعليه يُتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022م هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022 في كافة الدول العربية.

وسيكون موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022م في .

- موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2022م في القاهرة: الساعة 6:14

- موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2022م القاهرة: الساعة 6:31

- مدة مكوث القمر في الأفق بعد مغيب الشمس: 17 دقيقة

- عمر الهلال عند غروب الشمس: 15 ساعة

وعليه فإن رؤية هلال شهر رمضان المُبارك ستكون في القاهرة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443هجرياً، وعليه يُتوقع ان يكون يوم السبت 2 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022 في مصر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والسويد يقودان ملف تمويل المناخ بالمفاوضات (تفاصيل)

مصر والسويد يقودان ملف تمويل المناخ بالمفاوضات (تفاصيل)

واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021

واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021

زراعة الشيوخ: المنصة الزراعية الجديدة تدخل مصر في عالم الرقمنة الخضراء

زراعة الشيوخ: المنصة الزراعية الجديدة تدخل مصر في عالم الرقمنة الخضراء

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل» بالشرقية

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل» بالشرقية