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أظهرت دراسة أجرتها شركة طقس العرب المتخصصة ونشرتها على موقعها أن رؤية هلال شهر رمضان 2022- 1443 ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022م، حيثُ تشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث فجر يوم الجمعة 1 إبريل 2022 الساعة 03:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيمكث القمر في سماء مكة المكرمة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة، وعليه يُتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022م هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022 في كافة الدول العربية.

وسيكون موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022م في مصر.

- موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2022م في القاهرة: الساعة 6:14

- موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2022م القاهرة: الساعة 6:31

- مدة مكوث القمر في الأفق بعد مغيب الشمس: 17 دقيقة

- عمر الهلال عند غروب الشمس: 15 ساعة

وعليه فإن رؤية هلال شهر رمضان المُبارك ستكون في القاهرة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443هجرياً، وعليه يُتوقع ان يكون يوم السبت 2 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022 في مصر.