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في هذه المجالات.. 243 وظيفة جديدة في ملتقى غرفة الأحساء

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في هذه المجالات.. 243 وظيفة جديدة في ملتقى غرفة الأحساء في هذه المجالات.. 243 وظيفة جديدة في ملتقى غرفة الأحساء
بهدف الإسهام في توظيف الشباب السعودي ودفع سياسات توطين

في هذه المجالات.. 243 وظيفة جديدة في ملتقى غرفة الأحساء

نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي "تمكين" والمعهد الصناعي الثانوي الأول، أمس، لقاءً وظيفياً مع عدد من الشركات التجارية والصناعية الوطنية الرائدة، بهدف الإسهام في توظيف الشباب السعودي ودفع سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية 2030، وذلك بمقر المعهد بالأحساء.

وشهد اللقاء طرح 243 فرصة عمل متنوعة جديدة شملت: مفتش جودة، وميكانيكي، ومفتش سلامة، ومسؤول أمن سلامة، وفني لحام، ومحاسب، ومدخل بيانات، وبرمجة شبكات، ومشغل آلة، وفني إلكترونيات، وفني ميكانيكا آلات وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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