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لاقتراحات اماكن الخروج

صرحت دكتورة امال رزق مدير مسابقة ملكة مصر الرسمية وصاحبة مسابقة ملكة جمال العالم والمراهقات للسياحة والبيئة للعالم بان قد تم تعديل نظام مسابقة ملكة جمال مصر بنت مصر لتصبح كالتالي.

١- سوف يتم اختيار المتسابقات من كل انحاء الجمهورية في كل المحافظات بحيث يتم بدأ المسابقة من اول السنة وحتى حفل الختام.

٢- تقوم لجنة التحكيم بالذهاب إلى عده ارتكازات في انحاء الجمهورية كتغطية لجميع محافظتها

٣- على كل متسابقة اختيار اقرب نقطة اليها في مراحل التقديم حتى يتم اختيار عدد ٢ متسابقات كحد ادنى من كل محافظة ماعدا اقليم الاسكندريه والقاهرة الكبرى سوف يتم اختيار ٥ متسابقات كحد ادنى بما فوق للتأهيل إلى الحفل النهائي وتشير دكتورة أمال رزق انه سوف يتم اختيار متسابقة واحدة لتمثل لقب المحافظة التي تنتمي إليها. بحيث تعمل كل ملكة في خدمة محافظتها ويكون الناتج ملكة لكل محافظة وايضا اعطاء الفرص للبنات من جميع الاقاليم بالمشاركة قى المسابقة وليست الاقتصار بالعاصمة والمدن الكبرى.

يذكر أن مسابقة ملكة جمال مصر لا تعمل على عارضات ازياء ولكن تعمل على صقل الشخصيات واكتشاف المهارات والمواهب وتوجيهها لخدمة المجتمع والدولة والاعمال الخيريه سوف يتم فتح باب التقديم للاقاليم بدءا من شهر يناير