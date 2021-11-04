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مصير عصابة «آلفيرو» يتحدد في الموسم الأخير لـ«البروفيسور»

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مصير عصابة «آلفيرو» يتحدد في الموسم الأخير لـ«البروفيسور» مصير عصابة «آلفيرو» يتحدد في الموسم الأخير لـ«البروفيسور»

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أقل من شهر، وتسطر نهاية واحدة من أشهر عمليات السطو فى التاريخ الدرامى، حيث يتحدد مصير البروفيسور «آلفيرو» وعصابته، خلال الموسم الأخير من مسلسل «البروفيسور»، وفقا لما أعلنت عنه نتفليكس، وطرحت الإعلان الرسمى للموسم الثانى من الجزء الأخير للمسلسل، وهى الحلقات الخمس التى ستشهد نهاية عملية السطو عند عرضها عالمياً يوم ٣ ديسمبر المقبل.

وشهدت الأحداث خلال الموسم السابق مفارقة «طوكيو» الحياة ولا يزال العدو يحوم مجروحا داخل بنك إسبانيا، ولكنه أكثر خطورة مما كان رغم جراحه، وعلى الرغم من مواجهتهم لأحلك اللحظات وأعظم التحديات، إلا أن العصابة تضع خطة لإخراج الذهب دون أن يلاحظ أحد، وكى تزيد الأمور سوءاً، يرتكب البروفيسور أكبر خطأ فى حياته.

وتضع العصابة خطة لإخراج الذهب بدون أن يلاحظ أى أحد، على الرغم من مواجهتهم لأحلك اللحظات وأعظم تحدياتهم حتى الآن، وكى تزيد الأمور سوءاً، يرتكب البروفيسور أكبر خطأ فى حياته.

المصرى اليوم

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