كلمة مكتوبة على الشلن ترفع سعره إلى 30 ألف جنيه.. تعرف على أماكن بيع العملات القديمة

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أماكن بيع العملات القديمة في مصر.. يبحث عدد كبير من المواطنين على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي كيفية بيع العملات المصرية النادرة وما هي العملات القديمة المطلوبة.

تواصل «المصري اليوم» خدماتها للقراء في نشر أسعار العملات القديمة سواء الورقية أو المعدنية وأماكن بيعها بعد أن أصحبت تلك العملات كنزًا لدى أصحابها.

أكد محمد عزب، تاجر عملات قديمة، أن العملات التي صدرت في عهد الملك فاروق مطلوبة حاليا في سوق العملة القديمة، موضحا بانه يتم تحدد سعرها حسب حالتها.

وأضاف لـ «المصري اليوم» أن العملات القديمة الورقية تهلك بسرعة لهذا فهي نادرة ويصل بعضها إلى الألاف الجنيهات نوعها وتاريخ إصدار وتوقيع محافظ البنك المركزي عليها.

الشلن الورق

وأكد عزب أن عملة الشلن الورق المكتوب عليها «الدولة المصرية» وليس جمهورية مصر العربية التي صدرت في السنوات الأخيرة من عصر الملك فاروق، يصل سعرها حاليا إلى 30 ألف جنيه حسب حالتها.

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المواقع الإلكترونية

يتم بيع العملات القديمة عبر المواقع الإلكترونية المخصصة في البيع والشراء العملات النادرة من خلال تصوير العملة المطلوب بيعها وعرضها على هذه المواقع لبيعها عبر مزادات على الإنترنت.

توجد عدد كبير من الصفحات المختصة على الفيس بوك في مصر لبيع وشراء العملات القديمة النادرة

يتم بيع العملات القديمة في مزادات يعلن عنها في محلات بمنطقة وسط البلد، في شارع عماد الدين وشارع الألفي ومنطقة خان الخليلي.