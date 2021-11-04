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الجمهور يفاجئهم بلقب «العائلة الفرفوشة رزق».. فرقة «3 أخوات».. نجومية مبكرة لصنّاع السعادة

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الجمهور يفاجئهم بلقب «العائلة الفرفوشة رزق».. فرقة «3 أخوات».. نجومية مبكرة لصنّاع السعادة الجمهور يفاجئهم بلقب «العائلة الفرفوشة رزق».. فرقة «3 أخوات».. نجومية مبكرة لصنّاع السعادة

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منذ 11 عامًا أسس المطرب تامر نور فريقًا غنائيًا، بدأه بابنته الوسطى حور، وكانت تبلغ من العمر 5 سنوات، ومع مرور الوقت لاحظ الأب موهبة تمثيلية وغنائية لدى ابنه الأكبر محمد، وهو يبلغ من العمر 7 سنوات، ثم اكتشف موهبة ابنته الصغرى «ماسة» ليجد الأب أنه أمام 3 مواهب فنية يستطيع من خلالها تحقيق حلمه السابق فى عالم الغناء الذى لم يحالفه الحظ فى إحرازه وإثبات موهبته فى هذا المجال.

تامر نور قال، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: بدأنا فريقنا منذ 11 عامًا، وكنا نشارك فى حفلات ضمن قصر الثقافة فى بنى سويف حيث نسكن، ومع مرور الوقت قررت أن نأخذ مسكنًا فى القاهرة، فألحقتهم بأكاديمية الفنون لدراسة جميع الفنون من عزف وغناء وتمثيل.

وأضاف: الفرقة مهنتهم الأساسية «الدوبلاج»، وحققوا نجاحًا كبيرًا فى هذا المجال، وابنتى «حور» كانت بطلة النسخة المدبلجة من فيلم «coco»، الذى حصد جائزتى أوسكار عام 2018، ولعبت خلاله دور «ميجيل» الشخصية الرئيسية بالفيلم، وكان أغلب عملنا الإعلانات الصوتية.

وأوضح «نور» أنه كان فى البداية يبعد أبناءه عن مواقع التواصل الاجتماعى، لكنه كان يفكر فى فكرة تجعلهم مميزين فى السوق الغنائية، ولم يتوصل لشىء سوى بالصدفة فى رمضان 2020، وطلبت ابنته الصغرى «ماسة» بأن يأسسوا صفحة على موقع الفيديوهات الشهير «tik tok»، فوافق على الرغم من رفضه الدائم لذلك.

وتابع: قررنا أن نصور لإحدى أغنيات الفنان حسين الجسمى وهى «سر السعادة»، وحقق الفيديو الآلاف من المشاهدات فور نشره على موقع «tik tok»، وبعدها بساعات انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، وفى خلال أيام أصبح لدينا الآلاف من المتابعين.

وأضاف: «الجمهور يلقبنا بصناع السعادة، والعائلة الفرفوشة رزق، والمصدر الأساسى لنجاحنا أغنيات الفنان حسين الجسمى، لأن أغنياته التى صورناها انتشرت بشكل واسع على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، ونحن كفريق وكمصريين نحب أغانيه لأنه سبب بهجتنا جميعًا».

وأشار إلى أن هدفه الرئيسى هو تعريف شباب «السوشيال ميديا» بنجوم الطرب الأصيل، ليكون الفريق حلقة وصل بين الأغنيات الحديثة والقديمة، لذا استغل مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق هدفه باعتبارها هى الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الشباب.

وتابع «تامر»: «أتمنى أن نغنى بجانب الفنان تامر حسنى وحسين الجسمى»، لافتًا إلى أن كثيرا من المتابعين شبهوا فرقة (3 أخوات)، بفرقة (الفور إم)، وهى فرقة غنائية أسسها الفنان الراحل عزت أبو عوف مع شقيقاته منال ومها ومنى وميرفت فى نهاية السبعينيات».

المصرى اليوم

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