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شيري عبد الحميد تطرح «هابي» وتستعد بـ«الجواز»

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شيري عبد الحميد تطرح «هابي» وتستعد بـ«الجواز» شيري عبد الحميد تطرح «هابي» وتستعد بـ«الجواز»

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طرحت الفنانة الشابة شيرى عبد الحميد أغنية استعراضية جديدة تحمل اسم «هابى»، وبدأ بثها على قناة «مزيكا» مؤخرا.

وأعربت «شيرى» عن سعادتها بالأغنية، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور، كما انتهت حاليًا من تصوير فيلم جديد، بالإضافة إلى مسلسل اسكتش عبارة عن حلقات منفصلة متصلة تقوم ببطولة إحداها باسم «الجواز»، والذى تناقش من خلاله الصراع بين الأجيال الأب والابنة، والتى تقوم هى بدورها.

حيث تظهر فى شخصية فتاة تريد الزواج بشخص من خلال الإنترنت، والمسلسل من إخراج رأفت وجدى، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى التى تستعد بها، إلى جانب عملها كمقدمة برامج على عدد من القنوات الفضائية كإعلامية مؤخرا.

المصرى اليوم

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