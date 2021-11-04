تراث وإنشاد.. رسائل عروض البيت الفنى للمسرح فى «طقوس العودة» و«صاحب مقام»

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رسائل مختلفة من القصص التراثية، والغناء والإنشاد الدينى، قدمتها فرقة مسرح الغد، ومديرها الفنان سامح مجاهد، من خلال عرضى «طقوس العودة»، و«صاحب مقام».

عن الموال الشعبى التراثى «حسن ونعيمة» الأصلى، يأتى عرض «طقوس العودة» للمخرج سعيد سليمان، وذلك بقاعة صلاح عبد الصبور.

وفكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثى حسن ونعيمة الأصلى، حيث نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها، وأن العرض يقدم فى قالب طقسى موسيقى غنائى.

مشهد من عرض «صاحب مقام»

والعرض من بطولة نجلاء يونس، ماهر محمود، موسيقى وألحان أحمد الحجار، ديكور وأزياء نورهان سمير، أشعار مسعود شومان، ومن إخراج سعيد سليمان. ويأتى عرض «صاحب مقام» عن حكى وغناء وإنشاد، ويقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلى، السيد البدوى، إسماعيل الإنبابى، المرسى أبو العباس، والسيدة نفيسة، إضافة إلى القديس مار جرجس يربط بينهم راوى الحكايات والمنشد.

«صاحب مقام» من إخراج عادل حسان يقدم فى الساعة الثامنة مساء على قاعة ذكى طليمات، وذلك بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة.

العرض كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم، موسيقى وألحان حازم الكفراوى، ويشارك بأداء الحكايات الفنانون أحمد مجدى، نشوى إسماعيل، كريم البسطى، عادل رأفت، محمد العزايزى، أحمد عبد الجواد، خالد العيسوى، أداء وغناء وإنشاد عبادة، وإخراج عادل حسان.