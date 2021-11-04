تطوير «مساجد آل البيت».. والبداية بـ«السيدة عائشة»

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قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات له على هامش تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت، إن «تطوير مساجد آل البيت يعكس حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم». وأضاف جمعة: «علينا أن ننظر لأهل السنة، وكيف أحبوا آل البيت وقدموهم وأحبوهم وفاء لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ونحن نجد من لا يعرف مقام وقدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسخر منه، والظلم ظلمات يوم القيامة، ويستجيب الله للمظلوم ولو بعد حين».

تطوير مساجد آل البيت

وأشار إلى أن إنشاء مؤسسة «مودة» التى يترأس مجلس أمنائها جاء بهدف تطوير مساجد آل البيت، وأن المؤسسة عبارة عن مجموعة اتفقوا على المحبة والحب عطاء وتأسيس تلك المؤسسة، وكانت البداية بمسجد من المساجد التى تعد عنوانا لوحدة الأمة وحب آل بيت الله الكرام وهو مسجد السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها.

تطوير مساجد آل البيت

وقال المستشار سمير جاويد، الأمين العام لمؤسسة «مودة»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه اهتمام بالغ بتطوير مساجد آل البيت، وبعث برسالة واستراتيجية لتطويرها، فبدأت مؤسسة مودة بتطوير مسجد السيدة عائشة، ليشمل إعمار ونظافة وفرش وتطوير وتشغيل المسجد، لافتًا إلى أنه تم إسناد عملية التطوير لبيت الخبرة الذى سيشرف على تطويره وإعماره ونظافته لمدة ٥ سنوات، وموضحًا أن هناك ٤٠ مسجدًا لآل البيت فى مصر، ستتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تطوير وإعمار كل من مسجد السيدة نفيسة والحسين والسيدة زينب، فيما تولت مؤسسة مودة مسجد السيدة عائشة، وستواصل تطوير باقى مساجد آل البيت تباعًا.

تطوير مساجد آل البيت

وتابع «جاويد» أن التطوير يشمل الإعمار والنظافة والفرش والتشغيل، وسيتم توحيد العلامة الخاصة بالتطوير، وتوحيد لون الفرش فيها جميعًا، لتصبح علامة تميز مساجد آل البيت جميعًا.

تطوير مساجد آل البيت

وأشار إلى أن المؤسسة أُشهرت منذ عام، وأول مشروع ستبدأ به هو تطوير مسجد السيدة عائشة، لافتا إلى أنهم بدأوا بالسيدة عائشة لما «لها من حكاية وود وأمان»، فعندما افتتح عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، بنى السور وترك مسجد السيدة عائشة خارج السور، وعندما سئل: لماذا ذلك؟، قال: «السور يحمى مصر، والسيدة عائشة تحمينا»، لافتا إلى أن تطوير المسجد باكورة أعمال المؤسسة لتطوير مساجد آل البيت بمصر بالشكل الذى يليق بمكانة آل البيت فى نفوس المصريين والمسلمين.

تطوير مساجد آل البيت

وأوضح الأمين العام لمؤسسة «مودة» أن عمليات التطوير تشمل المسجد داخليا وخارجيًا، وأعمال تطوير ورفع كفاءة ونظافة، وإعادة إعمار، كما تضم الساحة الخاصة بالمسجد، منوهًا بأن أعمال التطوير سوف تتم على نسق وطراز المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة لما يحمله هذا المسجد من قيمة ومعان كبيرة داخل نفوس المسلمين.

تطوير مساجد آل البيت

وأشار «جاويد» إلى أنه تمت الاستعانة بأكبر الاستشاريين المعماريين والمتخصصين فى إعمار المساجد على الطراز الإسلامى ذات الطابع الدينى والأثرى والاجتماعى. وأعلن حصول المؤسسة على كل الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء فى عمليات التطوير من الجهات المعنية، وخاصة وزارات الأوقاف والآثار والتنمية المحلية ممثلة فى محافظة القاهرة.