تجار سوق العملة القديمة في المنصورة.. «الجنيه أبو جملين والإنجليزى الأكثر طلبًا».. رصيدها ذهب

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«من المليم الأحمر إلى الجنيه أبو جملين»، انتشرت ظاهرة بيع العملات القديمة، منها الذى يمكن أن يحقق ثروة، ومنها الذى ثمنه أقل من قيمته النقدية.

العملات القديمة

فى سوق الشيخ حسانين بالمنصورة، يمكنك مشاهدة عدد قليل من التجار يتمتعون بخبرات كبيرة، إلا أنهم يتعاملون بحذر شديد، خوفا من استغلال المواطنين ظاهرة بيع العملة ودسهم عملات مزيفة، خاصة الجنيه أبو جملين الذى بلغ سعره 100 ألف جنيه.

العملات القديمة

أحمد الدمياطى، تاجر عملة، 90 سنة، ويعمل فى بيع وشراء العملات القديمة منذ 50 سنة، يقول: «إن العملات القديمة مثل الجنيه أبو جملين والجنيه السند والإنجليزى والنصف جنيه الخاص بعام 60، أكثر العملات المطلوبة، لأن رصيدها من الذهب فى بنوك سويسرا»، موضحا أن محترفى تجارة العملة يبحثون عنها لبيعها فى مزادات خارج مصر، خاصة فى بريطانيا وفرنسا.

العملات القديمة

وأكد أنه لا يوجد فى مصر سوى 24 عملة من الجنيه أبو جملين فقط، ويصل سعره، حسب حالته، إلى 100 ألف جنيه، والجنيه السند والإنجليزى 400 جنيه، وريال الفضة للملك فاروق 700 جنيه، وريال الملك حسين كامل 300 جنيه، والنصف جنيه الخاص بعام 60 وصل إلى 5000 جنيه.

العملات القديمة

ويقول شريف عمار، تاجر عملة، من المحلة: «أجوب أسواق مصر لشراء العملات، لبيعها بعد وضع هامش ربح بسيط، وأكثر الأماكن انتشارا لبيع العملة هى منطقة الأوبرا فى القاهرة».

العملات القديمة

وأشار عمار إلى أن هناك عمليات نصب يتعرض لها تجار العملة، لذلك فإن هذه التجارة تحتاج خبرة كبيرة لفرز العملة المزيفة.

العملات القديمة

العملات القديمة