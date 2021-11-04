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خروج عربة ترام عن القضبان بشارع السبع بنات في الإسكندرية.. وارتباك حركة المرور

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خروج عربة ترام عن القضبان بشارع السبع بنات في الإسكندرية.. وارتباك حركة المرور خروج عربة ترام عن القضبان بشارع السبع بنات في الإسكندرية.. وارتباك حركة المرور

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شهد شارع السبع بنات في قلب المنطقة التجارية بالاسكندرية ارتباك في حركة المرور بسبب سقوط عربة من ترام المدينة عن القضبان وتوقفها. وذلك دون حدوث إصابات.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا مساء اليوم بسقوط عربة ترام عن القضبان بشارع السبع بنات، مما ادي إلى توقف الحركة المرورية بالشارع المزدحم بالسيارات، واخطرت الغرفة هيئة النقل العام وشرطة المرور وحي الجمرك والحماية المدنية للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الازمة .

وعلى الفور دفعت هيئة النقل العام في الإسكندرية بمهندسي وفنيو الهيئة برفقة المعدات لرفع عربة الترام وإعادتها للقضبان مرة أخرى لإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.

من جانبها دفعت ادارة المرور بوحدة التدخل السريع إلى موقع البلاغ لتحويل الطريق لحين رفع الترام على القضبان وحل الازمة، كما توجه مسئولي حي الجمرك ووحدة من الحماية المدنية إلى الموقع.

سقوط عربة ترام عن القضبان بشارع السبع بنات بالاسكندرية.. وأرتباك حركة المرور- صور
سقوط عربة ترام عن القضبان بشارع السبع بنات بالاسكندرية.. وأرتباك حركة المرور- صور
سقوط عربة ترام عن القضبان بشارع السبع بنات بالاسكندرية.. وأرتباك حركة المرور- صور

المصرى اليوم

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