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تقدم الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب بالتهنئة الدكتورة السيدة محمد إبراهيم الور أستاذ طباعة المنسوجات بقسم التربية الفنية بالكلية، ووكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب، لاختيارها ضمن أفضل عمالقة الفن التشكيلي في مصر.

وقال الجامعة في بيان، أن «الور» تم وضع أسمها في كتاب يضم أفضل الفنانين التشكيلين في مصر.

وتعد السيدة الور لها العديد من المعارض الخاصة والعامة في أنحاء مصر والعالم والعربي، كما أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.