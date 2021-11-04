أخبار عاجلة

"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم -
تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان -
سرب "الفرسان الروس" يحط في الإمارات لمعرض دبي الجوي 2021 -
ملعب خليفة الدولى يستضيف ودية منتخب أفغانستان للسيدات مع لاعبات قطر -
موراى بعد فوزه على سينر ببطولة ستوكهولم للتنس: قادر على الفوز أمام أى لاعب -
رئيس الإسماعيلي: الأرجنتيني خوان براون يصل اليوم.. ولا نمانع بيع المحمدى للأهلى -
الأهلى يواجه جمعية الشبان المسيحيين وأسوان في دوري المرتبط رجال لتنس الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«السيدة الور» ضمن أفضل الفنانين التشكيلين في

Print
«السيدة الور» ضمن أفضل الفنانين التشكيلين في مصر «السيدة الور» ضمن أفضل الفنانين التشكيلين في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب بالتهنئة الدكتورة السيدة محمد إبراهيم الور أستاذ طباعة المنسوجات بقسم التربية الفنية بالكلية، ووكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب، لاختيارها ضمن أفضل عمالقة الفن التشكيلي في .

وقال الجامعة في بيان، أن «الور» تم وضع أسمها في كتاب يضم أفضل الفنانين التشكيلين في مصر.

وتعد السيدة الور لها العديد من المعارض الخاصة والعامة في أنحاء مصر والعالم والعربي، كما أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والسويد يقودان ملف تمويل المناخ بالمفاوضات (تفاصيل)

مصر والسويد يقودان ملف تمويل المناخ بالمفاوضات (تفاصيل)

واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021

واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021

زراعة الشيوخ: المنصة الزراعية الجديدة تدخل مصر في عالم الرقمنة الخضراء

زراعة الشيوخ: المنصة الزراعية الجديدة تدخل مصر في عالم الرقمنة الخضراء

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل» بالشرقية

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل» بالشرقية