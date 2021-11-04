نتائج قمة الأهلي والزمالك بحكام مصريين في القرن الحالي

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري اسناد مهمة إدارة مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك غدًا الجمعة لطاقم تحكيم مصري.

وبات الحكم محمد عادل هو المرشح الأول لإدارة المباراة تحكيميًا.

وعلى مدار القرن الحالي أقيمت 5 مباريات فقط بين القطبين الأهلي والزمالك بطاقم تحكيم مصري، فاز الأهلي في مرتين والزمالك في واحدة وحسم التعادل نتيجة مباراتين منهما مباراة تفوق فيها الأهلي بركلات الترجيح.

المباراة الأولى في القرن الحالي التي أدارها طاقم تحكيم مصري كانت بقيادة إبراهيم نور الدين في لقاء الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري موسم 2013-2014 وحسمها الأهلي بهدف نظيف سجله أحمد توفيق بالخطأ في مرماه، واحختسب نور الدين ركلة جزاء أهدرها محمود فتح الله.

المباراة الثانية كانت في سبتمبر من عام 2014 على لقب كأس السوبر المحلي وأدارها محمد فاروق وانتهى الوقت الأصلي والاضافي منها بالتعادل السلبي وحسمها الأهلي بركلات الترجيح.

الثالثة أدارها محمد الحنفي وذلك في قمة الدور الثاني للدوري موسم 2017-2018 وشهدت على فوز الزمالك على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، واحتسب يومها ركلة جزاء للأهلي سجل منها وليد سليمان، وكان فوز الزمالك هو الأول في قمة الدوري منذ 11 عامًا.

القمة الرابعة في القرن الحالي التي يديرها حكم مصري كانت في أبريل من العام الجاري وأدارها محمود البنا وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وشهدت المباراة احتسبها البنا للزمالك أهدرها محمود علاء.

الخامسة والأخيرة قبل القمة 123 كانت في مايو وأدارها أمين عمر وحسمها التعادل الايجابي بهدف لكل فريق.