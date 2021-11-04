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محمد صلاح يتوقع فوز بالقمة لهذا السبب

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محمد صلاح يتوقع فوز الزمالك بالقمة لهذا السبب محمد صلاح يتوقع فوز بالقمة لهذا السبب

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قال لاعب ومدربه السابق، محمد صلاح، بإن مباريات القمة لايوجد لها أي توقعات، كما أن الفريقين يمتلكان لاعبين جيدين لديهم شخصيات قوية ومهارات.

وأضاف صلاح، في تصريحات خاصة :«كارتيرون مستقر أكثر عن موسيماني الذي اهتزت ثقته مع اللاعبين بعد خسارة الدوري والسوبر نعم موسيماني فاجئنا أمام الإسماعيلي ولكنه نجح لإن الإسماعيلي فتح خطوطه عكس ما سيفعله الزمالك».

وأتم لاعب الزمالك ومدربه السابق، تصريحاته بقوله:«أُفضل أن يبدأ كارتيرون بسيف الجزيري وأرى أن أهم لاعبين بالأهلي هما محمد شريف وديانج ولكن أرى الفريق الأهدى والأكثر تركيزًا الذي هيئه مديره الفني بصورة جيدة نفسية من سيفوز». وتوقع صلاح فوز الزمالك باعتباره الافضل فنيا والاجهز

المصرى اليوم

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