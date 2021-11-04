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بيان جديد من الصين بشأن تخزين السلع الغذائية (التفاصيل)

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بيان جديد من الصين بشأن تخزين السلع الغذائية (التفاصيل) بيان جديد من الصين بشأن تخزين السلع الغذائية (التفاصيل)

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قال مسؤولون صينيون، إنه لا يوجد أي داع للقلق بعد دعوة وزارة التجارة المواطنين لتخزين ما يكفيهم تحسبا لحالة طوارىء في الشتاء المقبل، حيث أن البلاد لديها ما يكفي من السلع الزراعية الضرورية، كالخضروات وغيرها، قائلين: «إنتاج الخضروات في الصين طبيعي بشكل أساسي ولديها ما يكفي من القمح لتلبية الطلب لمدة عام ونصف».

وقال تانغ كي، المدير العام لإدارة السوق والإعلام في وزارة الزراعة والشؤون الريفية، إن هناك زيادة مساحة وإنتاج الأصناف الرئيسية، على الرغم من الزيادة الأخيرة في السبانخ والخس والخضروات الورقية الأخرى بسبب الطقس القاسي، مضيفا من المتوقع أن تنتج الصين 750 مليون طن من الخضار هذا العام، بزيادة 1% عن العام الماضي، مما يوفر 1.5 كيلوجرام في اليوم للفرد.

وقال تانغ إنه يتم بذل مزيد من الجهود لضمان إنتاج كافٍ للخضروات، مع «توجيه» المنتجين الكبار لتوسيع الإنتاج وإفراغ الصوبات الزراعية في المناطق الشمالية لاستئناف العمليات.

وكان الصينيون قد هرعوا إلى مراكز التسوق لشراء السلع الأساسية هذا الأسبوع بعد بيان نشرته وزارة التجارة، نصحت فيه الجمهور بالتأكد من أن لديهم ما يكفي من الضروريات اليومية في المنزل، تحسبا لما قالت إنه حالة طوارئ.

وقال «ليو ليهوا»، نائب مدير إدارة الزراعة بالوزارة، إن الصين لديها أيضا الكثير من الحبوب في احتياطيات الدولة، مع مخزون قمح يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة عام ونصف.

المصرى اليوم

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