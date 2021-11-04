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تحدثت الفنانة مايان السيد خلال مقطع فيديو عن التنمر الذي تعرضت له في الساعات الماضية، حيث تلقت بعض التعليقات المسيئة بعدما ظهرت في أكثر من صورة ترفع إحدى يديها للأعلى.

وقالت «السيد»: «أول مرة أحس بكمية التنمر والترقية والإهانة دي في حياتي المتنمر بيكون فاكر أنه بيهزر وبيضحك لكن أنت بتجرح مشاعر حد وبتضايقه حتى لو أنا مشهورة (بابلك فيجر) مش من حقك تهيني وتضايقني وتتنمر عليا مش معناه كده خالص ومش المفروض أسكت أبدًا».

وتابعت: «مش هخلي الموضوع يضايقني ولا المتنمرين يأثروا عليّا والموضوع بالنسبة ليّا خلص».

يذكر أن مايان السيد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسلات «لعبة نيوتن» و«حرب أهلية» و«هجمة مرتدة».

كانت مايان السيد قد تعرضت لانتقادت كبيرة خلال الساعات الماضية بعدما علقت في منشور لها على الجدل المثار حولها بعد ظهورها على «الريد كاربت» بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت لبعض التعليقات المسيئة بعدما ظهرت في أكثر من صورة تحاول إظهار إبطها .

وقالت مايان السيد عبر «تويتر»: «انا حرة، أرفع دراعي انزل دراعي، أنا حرة. مليش دعوة بعقدكم، ومليش دعوة بتريقتكم، ومليش دعوة بتفكيركم الجنسي بباطي ربنا يشفي. كان لازم أرد».