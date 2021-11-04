براءة ممرض من تهمه التحرش بمريضة داخل مستشفى خاص

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قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة ممرض من تهمه التحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالجيزة كانت نيابة جنوب الجيزة، أمرت بحبس الممرض المتهم بـ«التحرش» بمريضة داخل مستشفى خاص في العمرانية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وأضاف في التحقيقات: «حطيت المريضة على جهاز تنفس، ووضعت يديها على صدرها لإنعاش قلب الممرضة ففكرت إني تحرش بها».

وجاء بالتحقيقات أن المريضة كانت في العناية المركزة وأغمى عليها، فتدخل الممرض وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة من جسدها بينما هي لا تستطيع الحركة وأبلغت ذويها بما حدث عقب إفاقتها.