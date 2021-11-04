بعد توعد «الموسيقيين» أحدث إصدارته مع عمر كمال.. شاكوش يتصدر جوجل: «بنعمل حاجة تليق بيكم»

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تصدر اسم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الخميس، محرك البحث جوجل بعد إعلانه أغنية جديدة تجمع بينه وبين صديقه عمر كمال من خلال منشور كتبه على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، ليصبح عمر كمال في أزمة مع نقابة الموسيقيين بسبب تعاونه مع شاكوش الموقوف عن الغناء بقرار من النقابة.

ونشر «شاكوش» صورة تجمعه بصديقه المطرب عمر كمال عبر «فيسبوك»قائلا:«أسامينا ع الخريطة.. معروف مين التقال بنعمل حاجه تليق بيكوا إن شاء الله».

ومن جانبه، رد المستشار علاء عامر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»قائلا: «إن حسن شاكوش ليس عضوا بنقابة الموسيقيين، وليس للنقابة سلطان عليه، ولكن إذا تعاون معه عمر كمال سيتم توقيع عقوبة عليه بصفته عضوا بالنقابة».

وأشار علاء عامر أن قرار منع حسن شاكوش عن الغناء يتمثل في منعه من إقامة الحفلات والغناء في الأفراح وبالقنوات الفضائية بالتعاون مع هذه المؤسسات، موضحاً أن النقابة لا تستطيع منعه من الغناء على اليوتيوب، فليس هناك اتفاقية تعاون بين النقابة واليوتيوب.

وأوضح المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين أن النقابة ستعاقب كل من يتعاون مع شاكوش من الأعضاء، سواء ملحنين أو موزعين أو غيرهم. كان مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش دعا نقابة المهن الموسيقية إلى التراجع عن قرارها الصادر بإلغاء تراخيص الغناء الخاصة به.

وقال شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»: «أنا قاعد في البيت وحالى واقف.. قدمت التماس في النقابة.. أنا غلطت ودي أول غلطة.. لكن محدش بيتعاقب مدى الحياة». وتابع: «اللي بيغلط مش بيحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، بيدوله حكم مؤقت أو 5 أو 10 سنين، إنما حكم مدى الحياة، أنا مش شايف إني عامل جريمة، دي كانت مشكلة وغصب عني وطلعت واتأسفت، والناس الطبالين والعازفين أنا معايا في فرقتي طبالين وعازفين، ومعرفش إيه دخلهم في القصة، الطبالين والعازفين هما خدوا الكلام على نفسيهم، رضا البحراوي في مشكلتي خد شهرين وانا اتوقفت مدى الحياة..المفروض انا وهو المشكلة واحدة».

وحول تقديمه أغاني على يوتيوب بدلا من منعه إحياء الحفلات قال شاكوش: «مبعملش أي حاجة لسه وحالي باظ، أنا بحاول أشوف حل عشان أكل عيشي والناس اللي ورايا، وبحترم قرار النقابة رغم إن فيه ناس بتقولي تعالى اشتغل ومش مهم قرار النقابة».

وعن غنائه دون فرقة في حفلاته السابقة وبـ«فلاشة» قال: «مش معنى إني بغني بفلاشة إني مش بعرف أغني، حفلات الساحل ونجوم مصر كلها شغالة بفلاشة والناس بتختار الحفلات بفلاشة لأنها أرخص».

وكان المطرب الشعبى حسن شاكوش ناشد نقيب الموسيقيين هانى شاكر، تخفيف العقوبة المفروضة عليه، إثر تجاوزه ضد زميله المطرب رضا البحراوى، مشيرًا إلى أنه سوف يواجه خسائر كبيرة نتيجة تعاقدات وعقود لحفلات كثيرة على مدار الشهور المقبلة داخل مصر وخارجها، وهو ما يعرّضه لأزمات وضغوط كبيرة جدًا.

وألغى هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية مؤخرا تصاريح المطرب الشعبي حسن شاكوش، كما أوقف المطرب رضا البحراوي شهرين، وذلك بعد التحقيق معهما على أثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتدها الفن المصري.

وتناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح، وهو الأمر الذي لم ترفضه النقابة على أعضاء جمعيتها العموية ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر على شعبة الإيقاع التي كانت ومازالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقي.

وانتهي التحقيق إلى سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة لإعادته.. وإيقاف رضا البحراوي شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف ومنع الغناء على فلاشه أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين.

وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.