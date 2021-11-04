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مصرع 4 وإصابة 7 في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بالشرقية

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مصرع 4 وإصابة 7 في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بالشرقية مصرع 4 وإصابة 7 في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بالشرقية

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لقي 4 مواطنين مصرعهم وأصيب 7 آخرون بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي، قبل نزلة الأوسطي تجاه بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي، قبل نزلة الأوسطي تجاه بلبيس.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

المصرى اليوم

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