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وزير الثقافة يُعلن إطلاق المبادرة المجتمعية "نقوش "

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وزير الثقافة يُعلن إطلاق المبادرة المجتمعية "نقوش السعودية" وزير الثقافة يُعلن إطلاق المبادرة المجتمعية "نقوش "
تشارك فيها جميع الشرائح الاجتماعية.. ومحفزات متعددة للمواطنين والمقيمين

وزير الثقافة يُعلن إطلاق المبادرة المجتمعية

أعلن وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إطلاق مبادرة وطنية لاستكشاف النقوش والفنون الصخرية الموجودة في مختلف المناطق ، تنظمها وتشرف عليها هيئة التراث، وتشارك فيها جميع الشرائح الاجتماعية، تحت عنوان "نقوش السعودية"، وضمن مبادرة "نقوش" التي تهدف إلى تسليط الضوء على النقوش والمنحوتات الصخرية حول المملكة.

وتعد مبادرة "نقوش السعودية" الأولى من نوعها في المملكة، من حيث إشراكها لأفراد المجتمع المحلي ودعوتهم للإسهام في اكتشاف الثروة الوطنية التراثية المتمثلة في الفنون الصخرية، والنقوش الكتابية التي تزخر بها جبال وأودية وصحاري المملكة.

وتقدم هيئة التراث من خلال المبادرة محفزات متعددة للمواطنين والمقيمين الذين سيشاركون في الفعالية ويصنعون أثراً واضحاً باكتشافاتهم المهمة، من بينها توثيق الاكتشافات وربطها بأسمائهم في منصات المبادرة وترويجها إعلامياً، كما تتضمن المبادرة تفعيلاً لأنشطة متنوعة مرتبطة بالنقوش والفنون الصخرية، تشمل ألغازاً ثقافية ومسابقات ورحلات إلى أبرز المواقع المكتشفة بمشاركة الخبراء والمهتمين بالآثار والتراث؛ وذلك لتعزيز حضور هذه الآثار الثمينة في المجتمع والتأكيد على قيمتها الحضارية العالية.

وتنتشر في المملكة آلاف النقوش والفنون الصخرية التي تؤكد العمق التاريخي للجزيرة العربية، بوصفها موطناً للعديد من الحضارات الإنسانية المتعاقبة منذ سنوات ما قبل الميلاد وما بعده حتى العصر الإسلامي؛ حيث تعاقبت الهجرات إلى الجزيرة العربية تارةً منها بسبب الجفاف وتارةً إليها بعد ازدهارها، وتركت خلفها مجموعة من الآثار بقيت حتى العصر الحالي من مبانٍ ونقوش صخرية وكتابات وسدود وأسوار ومقابر وخلافها من الآثار التي ظلت ثابتة في مواجهة عوامل التعرية.

وسجلت هيئة التراث -إحدى الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة- حتى الآن أكثر من 3000 من النقوش والكتابات والفنون الصخرية في السجل الوطني للآثار، كما تسعى الهيئة من خلال مبادرة "نقوش السعودية" إلى اكتشاف أعداد أكبر من الفنون الصخرية والنقوش الكتابية بمساعدة المواطنين والمقيمين في عموم مناطق المملكة، والعمل على تسجيلها وتوثيقها في سجلات الهيئة، مع ما يرتبط بذلك من دراسات وأبحاث علمية حول عمر هذه الاكتشافات الأثرية ومعانيها ودلالاتها التاريخية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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