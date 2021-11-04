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تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:40 صباحاً
سرب "الفرسان الروس" يحط في الإمارات لمعرض دبي الجوي 2021
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:36 صباحاً
ملعب خليفة الدولى يستضيف ودية منتخب أفغانستان للسيدات مع لاعبات قطر
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:35 صباحاً
موراى بعد فوزه على سينر ببطولة ستوكهولم للتنس: قادر على الفوز أمام أى لاعب
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:35 صباحاً
رئيس الإسماعيلي: الأرجنتيني خوان براون يصل اليوم.. ولا نمانع بيع المحمدى للأهلى
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:35 صباحاً
الأهلى يواجه جمعية الشبان المسيحيين وأسوان في دوري المرتبط رجال لتنس الطاولة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:35 صباحاً
بعد زيادة معدلات العنف والطلاق.. أول تحرك برلماني لإنشاء وحدات الإرشاد الأسري بالوزارات
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:34 صباحاً
«الزراعيين» يعلن إنطلاق مارثون انتخابات إختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة 30 يناير المقبل
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:34 صباحاً
مياه «الوادي الجديد»: 83 مليون جنيه للإحلال والتجديد بالمحافظة خلال 2021 - 2022
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:34 صباحاً
نائبة تشكر محافظ أسوان على «استجابته السريعة» لفتح 10 فصول لطلاب التمريض
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:34 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بالفيديو.. بوتين يضع إكليل الزهور أمام المجمع التذكاري المكرس لنهاية الحرب الأهلية في سيفاستوبل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 04 نوفمبر 2021 06:06 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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