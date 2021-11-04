محافظ كفر الشيخ ومحافظون سابقون يفتتحون الحديقة المجانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، الحديقة المركزية المجانية، والتي أهدتها شركة استادات لمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء صلاح سلامة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الاسبق، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وشارك المحافظون في زراعة الأشجار بالحديقة المركزية المجانية، والتي فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين مجانا، حيث أعلنت محافظة كفر الشيخ إنشاء عدد من الحدائق العامة المجانية لتكون متنفسا للمواطنين.