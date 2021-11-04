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القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو بانجو و5 قطع سلاح في أسوان

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القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو بانجو و5 قطع سلاح في أسوان القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو بانجو و5 قطع سلاح في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الخميس، القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 2 كجم من مخدر البانجو و5 قطع أسلحة نارية.

وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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