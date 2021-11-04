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قال السيد حمدي، لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي سيدخل مباراة القمة وهو يضع اعتبارًا للزمالك.

وأضاف حمدي، في تصريحات تليفزيونية :«هي مباراة بثلاثة نقاط ولكن فوزك في القمة أمر جيد في بداية الموسم والأهلي يفرق عن الزمالك في التدعيمات هذا الموسم».

وأتم حمدي تصريحاته بقوله:«ولكن الزمالك يسير بشكل جيد ولديه الحوافز وفي ذهنه إنه بطل النسخة الماضية من الدوري».

في المقابل قال أمير عزمي، لاعب الزمالك ومدربه السابق، إن مباريات القمة ليست لها مقاييس؛ مستهشدًا بمباراة الدور الأول في الموسم الماضي:«كان الزمالك الأفضل ولكنه هُزم».

وأضاف عزمي، :«المكسب في بداية الدوري يكون دافع للفريق ويعطي ثقة للاعبين، أعتقد الزمالك سيدخل وفي ذهنه كونه فائزًا بالدوري ويريد استكمال نتائجه الإيجابية وأرى أن الزمالك له الأفضلية في اللقاء».

وأتم لاعب الزمالك ومدربه السابق، تصريحاته بقوه:«الرباعي الهجومي للزمالك مستقر عكس الأهلي وهو أمر يُعطي الزمالك الثبات ويمنحه الأفضلية»