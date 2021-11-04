أخبار عاجلة

تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان -
سرب "الفرسان الروس" يحط في الإمارات لمعرض دبي الجوي 2021 -
ملعب خليفة الدولى يستضيف ودية منتخب أفغانستان للسيدات مع لاعبات قطر -
موراى بعد فوزه على سينر ببطولة ستوكهولم للتنس: قادر على الفوز أمام أى لاعب -
رئيس الإسماعيلي: الأرجنتيني خوان براون يصل اليوم.. ولا نمانع بيع المحمدى للأهلى -
الأهلى يواجه جمعية الشبان المسيحيين وأسوان في دوري المرتبط رجال لتنس الطاولة -
بعد زيادة معدلات العنف والطلاق.. أول تحرك برلماني لإنشاء وحدات الإرشاد الأسري بالوزارات -
«الزراعيين» يعلن إنطلاق مارثون انتخابات إختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة 30 يناير المقبل -
مياه «الوادي الجديد»: 83 مليون جنيه للإحلال والتجديد بالمحافظة خلال 2021 - 2022 -
نائبة تشكر محافظ أسوان على «استجابته السريعة» لفتح 10 فصول لطلاب التمريض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس «الجنايات»: مركز تأهيل وادي النطرون بداية لتحديث الفكر والتطبيق العقابي

Print
رئيس «الجنايات»: مركز تأهيل وادي النطرون بداية لتحديث الفكر والتطبيق العقابي رئيس «الجنايات»: مركز تأهيل وادي النطرون بداية لتحديث الفكر والتطبيق العقابي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات أن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون يعد بداية حقيقية لتحديث الفكر والتطبيق العقابي وتحول جذري نحو تطوير شامل للمنظومة العقابية في ظل الجمهورية الجديدة في مشيرا إلى ان إفتتاح المركز بمثابة رسالة واضحة تؤكد الحرص على تطبيق معايير حقوق الإنسان بالمفهوم الوطني الحر وبما يتناسب مع واقع المجتمع المصري في ظل الدستور والقانون.

قال «عبدالحكم» في تصريحات صحفية ان أهمية هذا المركز تتمثل في أنه يراعى تطبيق أقصى معايير حقوق الإنسان بما فيها تحسين ظروف الإحتجاز وتطبيق العقوبات السالبة للحرية.

كما ان إنشاء هذا المركز النموذجي يعد تمهيد للبدء في بحث تطبيق فكر العقوبات البديلة على أرض الواقع بعد أن تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن النتائج المستهدفة للاستراتيجية.

ولفت إلى ان هذا المركز يعد من أكبر مراكز التأهيل والإصلاح على مستوى العالم ويعد انعكاس صريح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد الحرص على التطبيق الفعلي والنموذجي لكل النتائج المستهدفة لتلك الاستراتيجية التي صارت تتجسد على أرض الواقع في العديد من المشروعات التي تدعم وتحافظ على الإنسانية وتعمل على بناء إنسان مصري يتمتع بحياة كريمة.

اضاف ان المركز يطبق كافة معايير تغيير فكر التطبيق العقابي مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة والعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية من الناحية الصحية والتدريبية والتأهيلية بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والسعي لإعادتهم مواطنين صالحين يستطيعون الاندماج في المجتمع مرة أخرى.

اوضح عبدالحكم ان تدريب المحكوم عليهم للحصول على فرص عمل مناسبة بل وتدريب النزيل أو المحكوم عليه لامتهان حرفة يكتسب بها قوته ورزقه بعد خروجه من المؤسسة العقابية والتي لم تعد مؤسسة عقابية بالمعنى المفهوم بقدر ما أصبحت مركزا نموذجيا للإصلاح والتقويم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والسويد يقودان ملف تمويل المناخ بالمفاوضات (تفاصيل)

مصر والسويد يقودان ملف تمويل المناخ بالمفاوضات (تفاصيل)

واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021

واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021

زراعة الشيوخ: المنصة الزراعية الجديدة تدخل مصر في عالم الرقمنة الخضراء

زراعة الشيوخ: المنصة الزراعية الجديدة تدخل مصر في عالم الرقمنة الخضراء

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل» بالشرقية

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل» بالشرقية