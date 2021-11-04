شبورة كثيفة على أغلب المحافظات.. حالة الطقس ودرجات الحرارة من الجمعة إلى الأربعاء

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غداً الجمعة 5 نوفمبر إلى الأربعاء 10 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر تصل الى حد الضباب أحياناً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تقل معها الرؤية الافقية لأقل من 1000 متر وذلك طبقاً للتالي:

- يوم الجمعة: شبورة كثيفة من 4-8 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من والى ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

- يوم السبت: شبورة كثيفة من 4-8 صباح على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

يوم الأحد: شبورة كثيفة من 4-8 صباح على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

يوم الاثنين : شبورة كثيفة من 4-8 صباح على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة 5 نوفمبر إلى الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

- درجات الحرارة الجمعة 5 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 6 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 7 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 8 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة 5 نوفمبر إلى الأربعاء 10 نوفمبر 2021.