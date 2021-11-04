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صحة القليوبية: إعدام 156 كيلو أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت بدون ترخيص في بنها

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صحة القليوبية: إعدام 156 كيلو أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت بدون ترخيص في بنها صحة القليوبية: إعدام 156 كيلو أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت بدون ترخيص في بنها

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شنّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، حملة بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية ببنها حملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المدينة للتفتيش على المنشأت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وبحسب بيان، الخميس، أسفرت الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، عن ضبط 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم التوصية بغلقها لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، بعد مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، وتحررت 6 محاضر لعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 18 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.

كما تم إعدام 156كيلو جرام من اغذيه تالفه من مصنعات اللحوم وهوالك حلاوة طحينية وخبز وضبط نص طن من فول السوداني و220 كيلو جرام من دهن حيواني غير محتفظ بخواصه الطبيعية وغير مدون عليه أي بيانات.

وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

المصرى اليوم

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