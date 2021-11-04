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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته واستعداداته المكثفة داخل معسكره المغلق بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا لمباراته المهمة والمرتقبة أمام نظيره الأهلي في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز والمقررة في الثامنة مساء غد الجمعة 5-11-2021 وذلك على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتحظي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجماهير والشعبية الأكبر بين عشاق وجماهير كرة القدم من المحيط إلى الخليج باعتبارها الكلاسيكو الأقوي في القارة الافريقية والشرق الأوسط.

مباراة القمة

وتسود حالة من التركيز والتفاؤل داخل المعسكر الأبيض الذي يشهد منافسة قوية بين جميع اللاعبين لحجز مكان في التشكيلة الأساسية.

ووفقا لمصادر خاصة للمصري اليوم من داخل معسكر الزمالك فان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد استقر على ملامح تشكيله المنتظر أن يخوض به المباراة والذي لن يقوم فيه باي تغيير على التشكيل الساسي

ولن يخرج تشكيل الزمالك عن محمد ابو جبل في حراسة المرمي أمامه محمد عبدالشافي ومحمود علاء وحمدي الونش وحمزة المثلوثي وطارق حامد وإمام عاشور واحمد السيد زيزو ويوسف اوباما واشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري.

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موقف فتوح وعمرو السعيد في القمة

وشهدت الساعات القليلة الماضية تفكير كارتيرون في الدفع بأحمد فتوح في الجهة اليسري إلا أنه فضل الاعتماد على عبدالشافي للاستفادة من خبرته عيل أن يكون فتوح ورقة رابحة على مقاعد البدلاء بجوار مصطفي فتحي واسلام جابر وعمر السعيد بجانب محمد عواد.

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