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شهدت نادي الزمالك واقعة مؤسفة أمس الأربعاء بطلها حسين السمري القائم بأعمال المدير التنفيذي ضمن اللجنة المعينة المؤقتة المكلفة بتسيير اعمال النادي، حيث قام المدير التنفيذي بتوبيخ وضرب إسلام مبارك اداري قطاع الناشئين ودفعه في كتفه وطرده من مكتبه أثناء محاولة الغداري مقابلة حسين لبيب رئيس اللجنة الذي طالبه برفع مذكره له لإلغاء قرار حسين السمري بايقافه ومنعه من دخول النادي.

حسين الشمري يعتدي بالضرب علي اداري الزمالك

وتواصل إسلام مبارك إداري قطاع الناشئين ومدرسة الكرة بنادي الزمالك مع « المصري اليوم» وأدلي بتصريحات خاصة مسجلة تحتفظ بها الجريدة حول الواقعة وطالب بتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واستنجد به لإنقاذه من ظلم حسين السمري على حد وصفه خصوصا وانه لم يخطئ في حقه وطالب فقط بحقه المشروع في دخول ناديه وممارسة عمله بشكل طبيعي.

وقال اسلام مبارك اداري قطاع الناشئين بالنادي في تصرحاته للمصري اليوم: « تعرضت لظلم من حسين السمري القائم باعمال المدير التنفيذي الذي رفع اسمي من كشوف الاداريين بالقطاع ومدرسة الكرة بالنادي بعد ان قضيت عمري كله في النادي بداية من الفريق وحتي قطاع الناشئين والبراعم والمدرسة» .

وتابع: « ذهبت لحسين السمري واستفسرته منه عن سبب القرار واعترف لي انه هناك خطأ وسيتم اعادة اسمي للكشوف لن لم يفعل شيء فتوجهت لبدر حامد رئيس قطاع الناشئين وشرحت له الأمر فاعترضت وطالب بعودتي في مذكرة رسمية واعادة اسمي لكشوف الاداريين بل ومنحني خطابا اثني فيه على التزامي واخلاصي في عملي لخدمة كيان نادي الزمالك لتدعيم موقفي في استعادة عملي والغاء قرار ايقاف واستبعادي».

وأكد إداري الزمالك انه توجه لحسين لبيب رئيس اللجنة الذي استمع لشكوتي وحدد لي موعدا لمقابلته لاعادتي لعملي ورفع الظلم عني بسبب تعنت حسين السمري ضدي دون حق أو سبب.

وقال اسلام مبارك اثناء توجهي لحسين لبيب للاستفسار عن موقفي والشكوي مجددا من حسين السمري الذي اتخذ قرار اخر بمنعي من دخول النادي وتعليق كشف باسمي على بوابة النادي لمنعي من دخول النادي لكنني نجحت في الدخول للمطالبة بحقي وتوجهت مباشرة هذه لمكتب حسين السمري لمعرفة الحقيقة وراء موقفه المتعنت ضدي بهذا الشكل الذي دفعه لمنعي من دخول النادي

وقال تحدثت مع السمري بمنتهي الأدب ولم اتجاوز في حرف واحد أو اشارة واحدة لكنني فوجئت به يتطاول على الاعتداء على بضربي في كتفي ودفعني خارج المكتب وتحدث بطريقة غير اخلاقية معي والفاظ ارفض ذكرها واترفع عن تكرارها خصوصا وانني لم اصدق ان تخرج هذه الالفاظ من مسؤول يشغل منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

وتحدي اسلام مبارك ان يخرج حسين السمري في مناظرة معه أو تكذيبه وقال الفاصل بيني وبينه وتفريغ الكاميرات التي رصدت الواقعة بالكامل وستكون خير شاهد على صدقي وعدم ردي عليه رغم تطاوله وقيامه بالتعدي على ودفعي في كتفي امام الجميع في موقف غير لائق وغير مقبلو لكني احترمت كبر سنه والظروف الصعبة التي يعيشها واحترمت تربيتي واخلاقي ورفضت الرد عليه ولو بكلمة واحد لحفظ حقوقي.

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ووجه اداري الزمالك رسالة للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلا: «اذا يرضي حضرتك ان يهان شاب واداري في نادي الزمالك من مسؤول بالنادي بهذا الشكل فاين سنذهب؟ واذا كان لا يرضيك ذلك فانا استنجد بك لاعادة حقي واطالبك بانقاذي وانقاذ غير من حسين السمري الذي قمت بتعيينه مسؤولا علينا في نادي الزمالك»

واختتم اسلام مبارك انه سيتخذ الاجراءات القانونية التي تضمن له حقه حالة ما لم يتدخل وزير الرياضة لاسيما وانا في دولة يحكمها القانون والمواطن المصري له حقوق ويتمتع بحريته في ظل الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الشباب والرياضة في مصر .