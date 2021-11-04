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قافلة طبية لتطعيم العاملين في مشروع حياة كريمة بقرى شبين القناطر بلقاح كورونا

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قافلة طبية لتطعيم العاملين في مشروع حياة كريمة بقرى شبين القناطر بلقاح كورونا قافلة طبية لتطعيم العاملين في مشروع حياة كريمة بقرى شبين القناطر بلقاح كورونا

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اعلنت مديرية الصحة في القليوبية، عن تنفيذ قافلة طبية شاملة بقريتي نوي وطحانوب بشبين القناطر بدءًا من اليوم الخميس وتستمر حتى غدٍ الجمعة لتطعيم جميع العاملين بالشركات في مشروع حياة كريمة بمركز شبين القناطر بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19، واتُخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وقال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، الخميس، إنه تم التأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكد اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف مواقع العمل وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم وتسعي لتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حرصاً على صحتهم وسلامتهم في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصة في الأماكن النائية ولرفع المناعة المجتمعية ضد جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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