في الترمس والتفاح والنعاع واللب والبرتقال.. الجمارك تتصدى لتهريب الكبتاجون

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تكررت محاولات تهريب مخدر الكبتاجون عبر الموانئ البحرية المصرية، خلال الفترة الماضية، فيما يواصل رجال مصلحة الجمارك المصرية التصدي لهذة المحاولات واحباطها حيث يتفنن المهربون في إخفاء أقراص الكبتاجون المخدرة وسط شحنات المواد الغذائية والفاكهة التي تنقلها شاحنات.

وخلال الفترة الماضية تمكنت مصلحة الجمارك بالتنسيق مع أمن الموانئ في إحباط عدة محاولات سواء في موانئ سفاجا ونويبع ودمياط والقاء القبض على عدد من المتهمين حيث ان هذة الاقراص ممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقد شهد ميناء سفاجا البحري محاولة تهريب أكثر من 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحري وان ثلاثة أشخاص أصحاب شركات ومؤسسات للاستيراد والتصدير -مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة «لهم معلومات جنائية» وراء محاولة تصدير رسالة إلى خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي ترمس- نعناع وقيامهم بالتلاعب في مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.

بالإضافة إلى قيامهم باستئجار مخزن غلال بدائرة مركز شرطة إبشواي بالفيوم، تخزين الشحنة داخل أجولة تحتوى على كمية من الغلال وقيامهم عقب ذلك باستغلال البطاقة الضريبية لصاحب المخزن في تصدير تلك الشحنة إلى إحدى الدول مقابل أجر مادي يحصل عليه، على أن يقوم أحد الأشخاص سائق «تم ضبطه» بنقل الشحنة من داخل المخزن المشار إليه إلى ميناء سفاجا البحري ومنها إلى الدولة المشار إليها وبلغت التعويضات الجمركي المستحقة 210 مليون و600 ألف جنيه

كما أحبطت جمارك ميناء نويبع محاولة تهريب أقراص الكبتاجون المخدرة بالاشتباه في قيام المدعو م. و. س سائق أردنى الجنسية قادم من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع على متن العبارة سيناء، تهريب أصناف مخالفة داخل براد أردنى معبأ رقم 69320/60 محمل عليه مشمول شهادة جمركية رقم 19 لسنة 2021 وارد نهائى بوليصة رقم 0/137488 برقم ACID/4126294532024100445 بإسم شركة ا. ت. ا وشمولها مستنديا عبارة عن 1512 صندوق بوزن قائم 21 طن و924 كيلو جرام تفاح أحمر وأصفر منشأ سوريا فتبين وجود 73 كيس بها 215 ألف قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة أسفل ثمار التفاح .

وبلغت قيمة المضبوطات 10 مليون و750 ألف جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 21 مليون جنيه. وقضت محكمة جنايات البحر الأحمر بالسجن المشدد ١٥عاما لثلاثة متهمين لقيامهم بمحاولة تهريب ٤٦ ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون عن طريق ميناء سفاجا البحري لإخفائها داخل عدد من أكياس اللب والسوداني وتم اكتشاف الواقعة عن طريق الفحص بجهاز الاشعة فوق الحمراء وأخذت المحكمة في حكمها بقسط من الرأفة في نطاق القانون نظرا لظروف الدعوى وملابساتها قدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 18 مليون و550 ألف جنيه.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية